Атамбаев на встрече с Путиным выразил надежду на сохранение братских отношений между РФ и Киргизией

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразил надежду на сохранение высокого уровня отношений между двумя странами.
В пятницу В.Путин принял президента Киргизии в своей резиденции в Стрельне.
"Я очень рад нашей встрече, потому что, конечно же, вот тот уровень, который сложился между Кыргызстаном и Россией, я хотел бы, чтобы он сохранился всегда, на века. Потому что, вы знаете прекрасно, были попытки все это разрушить, разломать. Повести в другую сторону. И эти шесть лет для меня были очень непростые в этом плане", - сказал А.Атамбаев.
"И, конечно, я молюсь за то, чтобы эти братские отношения, которые мы, слава богу, восстановили, чтобы они дальше только крепчали", - добавил президент Киргизии.
Говоря о своем участии в Санкт-Петербургском международном культурном форуме, А.Атамбаев отметил, что является поклонником авторской песни. Он добавил, что самые лучшие барды были в России, и предложил на одном из следующих культурных форумов уделить этому жанру отдельное внимание.
В.Путин, в свою очередь, пообещал посоветоваться с деятелями культуры по этому вопросу.
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