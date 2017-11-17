Елисейский дворец подтвердил встречу Харири с Макроном 18 ноября

Подавший в отставку премьер-министр Ливана Саад Харири, 18 ноября встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, сообщает в пятницу сайт газеты "Фигаро" со ссылкой на Елисейский дворец.
Встреча пройдет в полдень по местному времени (15:00).
Ранее С.Харири принял приглашение Э.Макрона посетить Францию вместе с семьей.
В начале ноября в записанном телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил о том, что уходит в отставку. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что он не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи.
После обращения С.Харири в Ливан не возвращался, однако утверждает, что сделает это в ближайшие дни. После этого в Ливане начали циркулировать предположения, что С.Харири насильно удерживают в Саудовской Аравии.
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