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Дальнее зарубежье 17.11.2017 19:18

Елисейский дворец подтвердил встречу Харири с Макроном 18 ноября

Подавший в отставку премьер-министр Ливана Саад Харири, 18 ноября встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, сообщает в пятницу сайт газеты "Фигаро" со ссылкой на Елисейский дворец.

Встреча пройдет в полдень по местному времени (15:00).

Ранее С.Харири принял приглашение Э.Макрона посетить Францию вместе с семьей.

В начале ноября в записанном телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил о том, что уходит в отставку. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что он не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи.

После обращения С.Харири в Ливан не возвращался, однако утверждает, что сделает это в ближайшие дни. После этого в Ливане начали циркулировать предположения, что С.Харири насильно удерживают в Саудовской Аравии.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ХАРИРИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]