АБА предлагает Минтруда организовать встречу с членами Экспертной HR-группы

Ассоциация банков Азербайджана (АБА) предлагает Минтруда и социальной защиты населения провести встречу в ноябре текущего года.
"15 ноября состоялось очередное заседание Экспертной группы АБА по стратегии обучения и человеческим ресурсам. По итогам встречи было принято решение обратиться к Минтруда с предложением провести до конца ноября встречу представителей ведомства с членами Экспертной группы", - отмечается в сообщении АБА.
Кроме этого, на заседании группы обсуждалась программа HR-конференции банков, а также итоги опроса по заработным платам, проведенного со стороны HAY Group.
А.Азизов
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