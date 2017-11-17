АБА предлагает Минтруда организовать встречу с членами Экспертной HR-группы

Ассоциация банков Азербайджана (АБА) предлагает Минтруда и социальной защиты населения провести встречу в ноябре текущего года.

"15 ноября состоялось очередное заседание Экспертной группы АБА по стратегии обучения и человеческим ресурсам. По итогам встречи было принято решение обратиться к Минтруда с предложением провести до конца ноября встречу представителей ведомства с членами Экспертной группы", - отмечается в сообщении АБА.

Кроме этого, на заседании группы обсуждалась программа HR-конференции банков, а также итоги опроса по заработным платам, проведенного со стороны HAY Group.

А.Азизов