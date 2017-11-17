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Финансы 17.11.2017 17:02

АБА предлагает Минтруда организовать встречу с членами Экспертной HR-группы

Ассоциация банков Азербайджана (АБА) предлагает Минтруда и социальной защиты населения провести встречу в ноябре текущего года.

"15 ноября состоялось очередное заседание Экспертной группы АБА по стратегии обучения и человеческим ресурсам. По итогам встречи было принято решение обратиться к Минтруда с предложением провести до конца ноября встречу представителей ведомства с членами Экспертной группы", - отмечается в сообщении АБА.

Кроме этого, на заседании группы обсуждалась программа HR-конференции банков, а также итоги опроса по заработным платам, проведенного со стороны HAY Group.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, МИНТРУДА, КОНФЕРЕНЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]