Министр образования Латвии считает антиконституционным предложение об автономии русских школ

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис назвал неконституционным предложение противников школьного образования на государственном языке обеспечить автономию русских школ.
"Предложение (об автономии русских школ - ИФ) - абсолютно антиконституционно. Тут даже нечего рассматривать. Это что-то вроде агитации, которая у нас когда-то была по референдуму за второй государственный язык", - заявил журналистам в пятницу министр.
Он также считает, что состоявшаяся накануне акция у кабинета министров имеет исключительно политическую подоплеку.
"Мне кажется, что это политическая акция протеста накануне государственного праздника (18 ноября в Латвии отмечается День независимости - ИФ) очень четко показывает, каковы на самом деле цели протестующих, и образование - лишь повод, чтобы бороться за чисто политические цели, вдохновленные российской пропагандой", - сказал К.Шадурскис.
Он призвал всех прочитать Конституцию Латвии, особенно ее преамбулу.
Накануне в Риге прошла акция противников перевода обучения в русских школах Латвии на государственный язык. По данным местных СМИ, в акции приняли участие порядка тысячи человек. Протестующие потребовали от правительства страны автономию для русских школ, предполагающую вывод учебных заведений для нацменьшинств из-под контроля министерства образования.
Ранее министр предложил в ближайшие годы перевести все русские школы на латышский язык обучения.
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