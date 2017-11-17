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Дальнее зарубежье 17.11.2017 19:24

Министр образования Латвии считает антиконституционным предложение об автономии русских школ

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис назвал неконституционным предложение противников школьного образования на государственном языке обеспечить автономию русских школ.

"Предложение (об автономии русских школ - ИФ) - абсолютно антиконституционно. Тут даже нечего рассматривать. Это что-то вроде агитации, которая у нас когда-то была по референдуму за второй государственный язык", - заявил журналистам в пятницу министр.

Он также считает, что состоявшаяся накануне акция у кабинета министров имеет исключительно политическую подоплеку.

"Мне кажется, что это политическая акция протеста накануне государственного праздника (18 ноября в Латвии отмечается День независимости - ИФ) очень четко показывает, каковы на самом деле цели протестующих, и образование - лишь повод, чтобы бороться за чисто политические цели, вдохновленные российской пропагандой", - сказал К.Шадурскис.

Он призвал всех прочитать Конституцию Латвии, особенно ее преамбулу.

Накануне в Риге прошла акция противников перевода обучения в русских школах Латвии на государственный язык. По данным местных СМИ, в акции приняли участие порядка тысячи человек. Протестующие потребовали от правительства страны автономию для русских школ, предполагающую вывод учебных заведений для нацменьшинств из-под контроля министерства образования.

Ранее министр предложил в ближайшие годы перевести все русские школы на латышский язык обучения.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ШКОЛЫ, ЯЗЫК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]