Военнослужащий норвежской армии, выставивший президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве "пособника врагов" НАТО, уволен из рядов вооруженных сил.
Командование совместного военного центра в Норвегии объявило об этом в распространенном в пятницу письме с извинениями в адрес Турции, передают турецкие СМИ.
Ранее сообщалось, что Турция отозвала военных с учений НАТО в Норвегии.
Президент Турции сообщил руководителям местных отделений правящей Партии справедливости и развития, что причиной стало появление его изображения на стенде с фотографиями "условного противника".
В ходе учений НАТО в Норвегии был установлен стенд с фотографиями "противника", рассказал Р.Т.Эрдоган.
"На фото - основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и я. Услышав об этом, глава Генштаба Вооруженных сил Турции и министр по делам ЕС по пути в Канаду связались с нами и сообщили о случившемся. Глава Генштаба сообщил о решении отозвать 40 турецких военных, участвующих в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение", - сообщил президент, которого цитируют турецкие СМИ.
Он подчеркнул, что Анкара не пересмотрит свое решение даже в том случае, если этот стенд уберут. "Подобное претит понятию союзничества", - заявил Р.Т.Эрдоган.
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