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Дальнее зарубежье 17.11.2017 17:26

Мугабе попросил сохранить ему власть еще на некоторое время

Президент Зимбабве Роберт Мугабе обратился к Ассоциации ветеранов страны с просьбой дать ему возможность еще некоторое время оставаться у власти, сообщает в пятницу телеканал "Скай ньюс".

Как уточняет телеканал, президент попросил "еще несколько дней, несколько месяцев".

Ранее в пятницу Р.Мугабе впервые с 15 ноября появился на публике. Он прибыл на церемонию вручения дипломов в университете Зимбабве, расположенном в столице страны - городе Хараре. Он присутствует на церемонии ежегодно, так как является его ректором.

15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране. По слухам 93-летний зимбабвийский президент находился под домашним арестом. Военные Зимбабве объявили об установлении контроля над государственными телеканалами, однако они отрицают, что пытаются свергнуть президента Р.Мугабе. Они заявили, что их целью были "преступники, окружающие Роберта Мугабе, которые совершают действия, наносящие государству социальный и экономический вред".

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, МУГАБЕ, ПРОСЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]