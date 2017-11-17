Таджикская Talco и китайский инвестор построят новый алюминиевый завод за $1,6 млрд

Таджикская государственная алюминиевая компания Talco и компания Yunnan (Китай) планируют построить в Таджикистане новый завод по производству алюминия стоимостью до $1,6 млрд.

"Китайская компания Yunnan и Talco достигли договоренности о строительстве на территории алюминиевого предприятия завода с установкой полностью автоматизированных электролизных ванн мощностью 540 кА. Yunnan уже подготовила предварительное технико-экономическое обоснование и на данный момент занимается разработкой проекта", - сообщил руководитель информационно-аналитического департамента Talco Игорь Сатаров на брифинге в пятницу в Душанбе.

По его словам, производственная мощность нового предприятия составит 503 тыс. тонн продукции в год, срок строительства - 1,5 года. Стоимость проекта оценивается в $1,5-1,6 млрд.

В структуру завода войдут также литейное производство мощностью 800 тыс. тонн в год и анодное - 300 тыс. тонн в год.

"Подобных заводов, где применена самая передовая на сегодняшний день технология, существует только три в мире, и все они были построены и введены в эксплуатацию в Китае в 2017 году", - уточнил И.Сатаров.

Второй алюминиевый завод в Таджикистане позволит создать 1,1 тыс. новых рабочих мест.

Talco зарегистрировано в 2007 году как преемник Таджикского алюминиевого завода (ТадАЗ). Завод построен в 1975 году по французской технологии, его производственная мощность составляет 517 тыс. тонн первичного алюминия в год. В начале сентября Talco подписала меморандумы о сотрудничестве с китайскими компаниями Yunnan Construction & Investment Group, China Road and Bridge Corporation и General Nice Investment Ltd о сотрудничестве по модернизации таджикского завода.