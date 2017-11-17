Ливан хочет сохранить хорошие отношения с Саудовской Аравией - глава МИД

Бейрут намерен сохранить хорошие отношения с Саудовской Аравией, заявил глава МИД Ливана Джурбан Басиль.

"Важно, что мы хотим понять, что у нас есть отличные отношения с Саудовской Аравией, которые не дают противодействовать друг другу",- сказал ливанский министр на пресс-конференции в Москве.

"Ливан хочет сохранить эти отношения , поэтому мы принимали дипломатические шаги для того, чтобы вернуть премьер-министра Саада Харири",- отметил Дж.Басиль.

Он добавил, что Ливан просит Саудовскую Аравию способствовать возвращению премьер-министра.