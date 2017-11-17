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Дальнее зарубежье 17.11.2017 19:46

Ливан хочет сохранить хорошие отношения с Саудовской Аравией - глава МИД

Бейрут намерен сохранить хорошие отношения с Саудовской Аравией, заявил глава МИД Ливана Джурбан Басиль.

"Важно, что мы хотим понять, что у нас есть отличные отношения с Саудовской Аравией, которые не дают противодействовать друг другу",- сказал ливанский министр на пресс-конференции в Москве.

"Ливан хочет сохранить эти отношения , поэтому мы принимали дипломатические шаги для того, чтобы вернуть премьер-министра Саада Харири",- отметил Дж.Басиль.

Он добавил, что Ливан просит Саудовскую Аравию способствовать возвращению премьер-министра.

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Тэги: РОССИЯ, ЛИВАН, МИД, САУДАРАВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]