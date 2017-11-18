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Дальнее зарубежье 18.11.2017 09:31

США готовы бороться и в одиночку, чтобы привлечь к ответственности виновных в химатаках в Сирии - постпред при ООН Хейли

Постпред США при ООН Никки Хейли пообещала, что США будут бороться в Совете Безопасности и в одиночку, чтобы привлечь к ответственности виновных в химических атаках в Сирии.

"Российские действия сегодня и в другие дни были направлены на то, чтобы подорвать, отложить и затянуть усилия по расследованию химатак в Сирии", - сказала Н.Хейли по итогам голосования, добавив, что несмотря на российский обструкционизм, США будут "продолжать бороться" за СМР.

Она обратилась к семьям жертв химоружия в Сирии и принесла и им извинения.

Россия в ходе голосования на заседании Совета Безопасности в пятницу наложила вето на японский проект о техническом продлении совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев использования химоружия в Сирии (СМР) на 30 дней.

"США вместе с другими в этом Совете не сдадутся в поиске правосудия для ваших родных, которых вы потеряли и ради защиты ваших семей. Знайте, что Россия может помешать этому Совету, но не может помешать правде. Вместе с этим Советом или в одиночку, не сдерживаемые обструкционизмом России, мы продолжим бороться за справедливость и привлечение виновных к ответственности в Сирии", - заявила Н.Хейли.

В свою очередь ее британский коллега Мэтью Райкрофт заявил, что Великобритания "будет продолжать двигаться вперед не только, чтобы совершить правосудие для тех, кто пострадал от применения от этого гнусного оружия, но и чтобы сдержать тех, кто может попытаться сделать это в будущем".

Постпред Франции при ООН Франсуа Делатр назвал сегодняшнее голосование катастрофическим и отказался признавать его конечным по СМР. "Сегодняшнее катастрофическое голосование в Совете не может быть конечным. Франция не согласится ни с констатацией провала, ни с тем, что происходит в политическом плане. У нас нет права отступить. Моя страна будет продолжать эти усилия во всех соответствующих формах", - заявил он.

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Тэги: США, ПОСТПРЕД, СМР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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