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ТЭК 18.11.2017 09:27

Еврокомиссия продолжит оказывать поддержку ЮГК - Шефчович

Еврокомиссия пролдолжит оказывать поддержку реализации проект "Южный газовый коридор" (ЮГК), так как он играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович.

Э.Шефчович провел встречу с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, находящимся с визитом в Бельгии, сообщает Минэнерго.

Министр рассказал о ходе реализации работ по проекту ЮГК и выразил надежду на то, что работы по Трансадриатическому газопроводу (TAP) будут завершены вовремя.

"М.Шефчович, в свою очередь, отметил, что ЮГК играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и поэтому Еврокомиссия и впредь продолжит оказывать поддержку этому проекту", - отмечается в сообщении.

Собеседники также обсудили подготовку к очередному заседанию министров в рамках Консультативного совета ЮГК, энергетический блок нового соглашения о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном, а также вопросы сотрудничества между Баку и Брюсселем в рамках программы EU4Energy.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта составляет $41,5 млрд, из которых $11,8 млрд – доля Азербайджана. До сих пор Азербайджан вложил в проект $7,8 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

А.Азизов

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Тэги: ЕК, ЮГК, ПОДДЕРЖКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]