Еврокомиссия продолжит оказывать поддержку ЮГК - Шефчович

Еврокомиссия пролдолжит оказывать поддержку реализации проект "Южный газовый коридор" (ЮГК), так как он играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович.
Э.Шефчович провел встречу с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым, находящимся с визитом в Бельгии, сообщает Минэнерго.
Министр рассказал о ходе реализации работ по проекту ЮГК и выразил надежду на то, что работы по Трансадриатическому газопроводу (TAP) будут завершены вовремя.
"М.Шефчович, в свою очередь, отметил, что ЮГК играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и поэтому Еврокомиссия и впредь продолжит оказывать поддержку этому проекту", - отмечается в сообщении.
Собеседники также обсудили подготовку к очередному заседанию министров в рамках Консультативного совета ЮГК, энергетический блок нового соглашения о стратегическом партнерстве между Евросоюзом и Азербайджаном, а также вопросы сотрудничества между Баку и Брюсселем в рамках программы EU4Energy.
Проект "Южного газового коридора" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта составляет $41,5 млрд, из которых $11,8 млрд – доля Азербайджана. До сих пор Азербайджан вложил в проект $7,8 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
А.Азизов
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