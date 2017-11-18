Структура АЖД планирует получить андеррайтинговые услуги

ООО "Хозяйственное Управление" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) отбирает инвестиционную компанию для получения андеррайтинговых услуг, отметили в управлении.

Отбор проводится методом опроса котировок.

Приглашения для участия в отборе направлены трем инвестиицонным компаниям, действующим в Азербайджане: Invest-AZ, Unicapital и Kapital Management.

Процедура вскрытия предложений состоится 22 ноября.

А.Азизов