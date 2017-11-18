Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.007 RUR   0.0285 GBR   2.2488 TRY   0.441

Цена на нефть

    $/bbl WTI   55.14 Brent   61.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 14° Завтра 12° 17° 20 Ноя 13° 18° 21 Ноя 12° 18°

Финансы 18.11.2017 10:00

Структура АЖД планирует получить андеррайтинговые услуги

ООО "Хозяйственное Управление" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) отбирает инвестиционную компанию для получения андеррайтинговых услуг, отметили в управлении.

Отбор проводится методом опроса котировок.

Приглашения для участия в отборе направлены трем инвестиицонным компаниям, действующим в Азербайджане: Invest-AZ, Unicapital и Kapital Management.

Процедура вскрытия предложений состоится 22 ноября.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЖД, АНДЕРРАЙТЕР, ОТБОР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]