Структура АЖД планирует получить андеррайтинговые услуги

ООО "Хозяйственное Управление" ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) отбирает инвестиционную компанию для получения андеррайтинговых услуг, отметили в управлении.
Отбор проводится методом опроса котировок.
Приглашения для участия в отборе направлены трем инвестиицонным компаниям, действующим в Азербайджане: Invest-AZ, Unicapital и Kapital Management.
Процедура вскрытия предложений состоится 22 ноября.
А.Азизов
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