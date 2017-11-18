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Дальнее зарубежье 18.11.2017 10:29

Глава МИД Катара обвиняет Саудовскую Аравию в эскалации ситуации в регионе

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани в пятницу заявил журналистам в Вашингтоне, что власти Саудовской Аравии несут ответственность за ряд кризисов в ближневосточном регионе, в том числе вокруг Катара, Ливана и Йемена.

"Это то, чему мы только что только стали свидетелями в регионе: притеснение малых стран, чтобы привести их к покорности", - приводит слова министра ливанское издание "Дейли стар".

"То, что произошло шесть месяцев назад с Катаром, сейчас происходит с Ливаном", - отметил он.

Он также призвал власти Саудовской Аравии и ОАЭ "понять, что существует мировой порядок, который следует уважать".

В начале ноября в записанном телеобращении из Саудовской Аравии глава ливанского правительства Саад Харири объявил о том, что уходит в отставку. При этом он обвинил Иран и движение "Хезболла" во вмешательстве во внутренние дела Ливана. Он добавил, что опасается покушения на свою жизнь.

Президент Ливана Мишель Аун в свою очередь заявил, что он не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи.

После обращения С.Харири в Ливан не возвращался, однако утверждает, что сделает это в ближайшие дни. После этого в Ливане начали циркулировать предположения, что С.Харири насильно удерживают в Саудовской Аравии. Однако саудовские власти и С.Харири опровергли эту информацию.

Летом 2017 года вокруг Катара разразился дипломатический кризис: 5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран. Четыре страны выдвинули Катару 13 требований, которые страна отвергла.

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Тэги: КАТАР, САУДАРАВИЯ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]