Иордания до 31 декабря собирает заявки на разведку нефти и газа в стране

Иордания начала сбор заявок со стороны международных нефтегазовых компаний на проведение разведки на шести участках, расположенных в разных частях страны.
Этот шаг правительства направлен на то, чтобы сократить зависимость Иордании от поставок энергоресурсов из других государств. В настоящее время Иордания импортирует около 97% энергоресурсов, при этом закупки нефти и газа по мировым ценам истощают бюджет страны.
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Иордании предложило иностранным компаниям высказать свою заинтересованность до 31 декабря. В случае успешных переговоров, компании получат права на разведку сроком 5-6 лет, а в дальнейшем могут получить контракты на разработку месторождений на 25 лет.
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