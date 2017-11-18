Москва и Баку обсуждают договор о пенсионном обеспечении

Минтруда РФ обсуждает подготовку проектов договоров о пенсионном обеспечении с Таджикистаном, Азербайджаном и Молдовой, сказал глава ведомства Максим Топилин.

«Мы предложили выйти на заключение договоров о социальном обеспечении между странами СНГ на основе принципа пропорциональности», – сказал М.Топилин по итогам ХХХ юбилейного заседания Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств – участников СНГ.

По его словам, «с помощью таких договоров могут учитываться пенсионные права граждан, приобретенные на территории одного государства, при установлении пенсии на территории другого».

«Такой подход – полноценная возможность реализации гражданами приобретенных социальных прав», - отметил он.

«Принцип пропорциональности предусматривает так называемый «экспорт пенсий» государством, в котором заработаны пенсионные права, в государство постоянного проживания гражданина. При этом каждая договаривающаяся сторона исчисляет и выплачивает часть пенсии, соответствующую страховому или трудовому стажу, приобретенному на ее территории. Для исчисления размера пенсии компетентные органы обеих сторон применяют свое национальное законодательство», - пояснил министр.

По его словам, такой договор успешно применяется межу России и Беларусью на протяжении уже многих лет.

«Принцип пропорциональности мы в настоящее время обсуждаем при подготовке проектов договоров о пенсионном обеспечении с Азербайджаном, Молдовой, Таджикистаном, а также в рамках Евразийского экономического союза, членами которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия», - добавил М.Топилин.

А.Азизов