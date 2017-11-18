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СНГ 18.11.2017 12:02

Автобус попал в ДТП на трассе Москва-Петербург, восемь человек пострадали

Восемь человек получили травмы при столкновении автобуса и грузовика на новгородском участке трассы Москва-Санкт-Петербург (М-10), сообщили "Интерфаксу" в субботу в региональном ГУ МЧС.

"Предварительно, автобус Setra, следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, врезался в стоявший на правой обочине грузовик Volvo. В автобусе было 64 пассажира. Восемь человек получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Местные медики оперативно оказали пострадавшим помощь на месте аварии. Госпитализация в Валдайскую центральную райбольницу потребовалась только одному пассажиру. Остальные на попутном транспорте отправились в Москву.

М-10 в связи с ДТП не перекрывалась. Пробок на ней не было.

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Тэги: НОВГОРОД, ДТП, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]