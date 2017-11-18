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СНГ 18.11.2017 12:28

Эксперты МАК с "черными ящиками" разбившегося в Нелькане самолета прибыли в Хабаровск

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершила работу в Нелькане, где 15 ноября разбился самолет L-410, и прибыла в Хабаровск.

"Специалисты МАК прилетели в Хабаровск из Нелькана, привезли самописцы на предварительную расшифровку", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" и.о. замминистра - начальник управления транспортной инфраструктуры министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Дмитрий Кирсанов.

Как уточнил агентству зампредседателя краевого правительства - министр промышленности и транспорта Хабаровского края Сергей Ивашкин, эксперты МАК будут работать в Хабаровске до середины следующей недели, затем улетят в Москву.

"В понедельник у губернатора края пройдет оперативное совещание со специалистами комитета", - добавил С.Ивашкин.

"Черные ящики" разбившегося L-410 обнаружили в пятницу, оба бортовых самописца в нормальном состоянии. Расшифровывать их будут в Москве.

Авиакатастрофа произошла днем 15 ноября. Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение при повторном заходе на посадку в селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края. На борту находились семь человек, шестеро погибло. Выжила только девочка в возрасте около четырех лет. Ее доставили в Хабаровск, она проходит лечение в детской больнице.

Расследованием катастрофы L-410 занимается комиссия МАК и СК.

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Тэги: ХАБАРОВСК, МАК, НЕЛЬКАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]