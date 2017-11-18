Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершила работу в Нелькане, где 15 ноября разбился самолет L-410, и прибыла в Хабаровск.
"Специалисты МАК прилетели в Хабаровск из Нелькана, привезли самописцы на предварительную расшифровку", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" и.о. замминистра - начальник управления транспортной инфраструктуры министерства промышленности и транспорта Хабаровского края Дмитрий Кирсанов.
Как уточнил агентству зампредседателя краевого правительства - министр промышленности и транспорта Хабаровского края Сергей Ивашкин, эксперты МАК будут работать в Хабаровске до середины следующей недели, затем улетят в Москву.
"В понедельник у губернатора края пройдет оперативное совещание со специалистами комитета", - добавил С.Ивашкин.
"Черные ящики" разбившегося L-410 обнаружили в пятницу, оба бортовых самописца в нормальном состоянии. Расшифровывать их будут в Москве.
Авиакатастрофа произошла днем 15 ноября. Пассажирский самолет L-410 потерпел крушение при повторном заходе на посадку в селе Нелькан Аяно-Майского района Хабаровского края. На борту находились семь человек, шестеро погибло. Выжила только девочка в возрасте около четырех лет. Ее доставили в Хабаровск, она проходит лечение в детской больнице.
Расследованием катастрофы L-410 занимается комиссия МАК и СК.
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