İnpeks.N получит около 850 тыс. манатов за ремонт жилфонда в Ясамальском районе

ООО "İnpeks.N" проведет ремонт жилищного фонда в Ясамальском районе Баку, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве экономики.
"Объединение жилищно-коммунального хозяйства Ясамальского района Баку привлекло ООО "İnpeks.N" к ремонту жилищного фонда", - отметили в ведомстве.
Стоимость контракта составляет 848 тыс. 701,89 манатов.
А.Азизов
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