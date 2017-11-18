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СНГ 18.11.2017 14:01

Российские военные готовятся начать применение ударных беспилотников - Минобороны РФ

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) будут активно развиваться не только как средство разведки, но и как ударные средства, заявил начальник ракетных войск и артиллерии Минобороны России Михаил Матвеевский.

"Мы активно используем (БЛА), внедряем в боевую подготовку, вносим изменения в соответствующие руководящие документы, вводим в курс подготовки военнослужащих. Сейчас внесли соответствующие дополнения, связанные с применением БЛА при выполнении различных огневых задач", - сказал М.Матвеевский в программе "Военный совет" на радиостанции "Эхо Москвы".

Он напомнил, что в ракетных войсках и артиллерии беспилотники давно используются в качестве средства разведки.

"Дальнейшее использование БЛА имеет большие перспективы, за ними будущее не только при выполнении разведывательных задач, но и задач, связанных с использованием для поражения", - сказал М.Матвеевский.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что скоро в российскую армию начнут поступать не только разведывательные, но и ударные беспилотные летательные аппараты.

"В ближайшее время на оснащение Вооружённых сил начнут поступать комплексы с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами, способными решать не только разведывательные, но и ударные задачи",- заявил С.Шойгу на коллегии Минобороны 27 октября.

Он отметил, что за последние несколько лет работы по развитию беспилотной авиации в Вооруженных силах РФ был расширен круг задач, решаемых с привлечением беспилотных летательных аппаратов, а также улучшились способы их применения.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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