Российские военные готовятся начать применение ударных беспилотников - Минобороны РФ

Беспилотные летательные аппараты (БЛА) будут активно развиваться не только как средство разведки, но и как ударные средства, заявил начальник ракетных войск и артиллерии Минобороны России Михаил Матвеевский.
"Мы активно используем (БЛА), внедряем в боевую подготовку, вносим изменения в соответствующие руководящие документы, вводим в курс подготовки военнослужащих. Сейчас внесли соответствующие дополнения, связанные с применением БЛА при выполнении различных огневых задач", - сказал М.Матвеевский в программе "Военный совет" на радиостанции "Эхо Москвы".
Он напомнил, что в ракетных войсках и артиллерии беспилотники давно используются в качестве средства разведки.
"Дальнейшее использование БЛА имеет большие перспективы, за ними будущее не только при выполнении разведывательных задач, но и задач, связанных с использованием для поражения", - сказал М.Матвеевский.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что скоро в российскую армию начнут поступать не только разведывательные, но и ударные беспилотные летательные аппараты.
"В ближайшее время на оснащение Вооружённых сил начнут поступать комплексы с многофункциональными беспилотными летательными аппаратами, способными решать не только разведывательные, но и ударные задачи",- заявил С.Шойгу на коллегии Минобороны 27 октября.
Он отметил, что за последние несколько лет работы по развитию беспилотной авиации в Вооруженных силах РФ был расширен круг задач, решаемых с привлечением беспилотных летательных аппаратов, а также улучшились способы их применения.
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