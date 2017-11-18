Подавший в отставку премьер Ливана прибыл в Париж

Премьер-министр Ливана Саад Харири, чье заявление о намерении покинуть свой пост спровоцировало рост политической напряженности в его стране, прибыл в субботу во Францию, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

С.Харири с супругой после прилета были доставлены в свой дом в Париже. Ожидается, что позднее в субботу С.Харири проведет переговоры с президентом Фрации Эмманюэлем Макроном.

АП подчеркивает, что французский лидер надеется выступить в роли посредника, чтобы избежать конфликта между проиранскими и просаудовскими политическими лагерями в Ливане.

В начале ноября в телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил, что подает в отставку. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи. После обращения С.Харири в Ливан не возвращался, однако утверждал, что сделает это в ближайшие дни. После этого в Ливане начали циркулировать предположения, что С.Харири насильно удерживают в Саудовской Аравии. В частности, такое мнение высказал лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.