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Дальнее зарубежье 18.11.2017 12:11

Подавший в отставку премьер Ливана прибыл в Париж

Премьер-министр Ливана Саад Харири, чье заявление о намерении покинуть свой пост спровоцировало рост политической напряженности в его стране, прибыл в субботу во Францию, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

С.Харири с супругой после прилета были доставлены в свой дом в Париже. Ожидается, что позднее в субботу С.Харири проведет переговоры с президентом Фрации Эмманюэлем Макроном.

АП подчеркивает, что французский лидер надеется выступить в роли посредника, чтобы избежать конфликта между проиранскими и просаудовскими политическими лагерями в Ливане.

В начале ноября в телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил, что подает в отставку. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи. После обращения С.Харири в Ливан не возвращался, однако утверждал, что сделает это в ближайшие дни. После этого в Ливане начали циркулировать предположения, что С.Харири насильно удерживают в Саудовской Аравии. В частности, такое мнение высказал лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

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Тэги: ЛИВАН, ПРЕМЬЕР, ФРАНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]