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Дальнее зарубежье 18.11.2017 13:09

Китай спустил на воду первое в мире судно, работающее на электроэнергии

Первое в мире судно, работающее на электроэнергии, было спущено на воду в китайском городе Гуанчжоу на этой неделе, сообщает "Жэньминь жибао".

Его водоизмещение составляет 2 тыс. тонн. Время зарядки аккумулятора - два часа. При полной зарядке оно может проплыть 80 километров.

Общая длина судна составляет 70,5 метра, ширина - 13,9 метра, осадка - 3,3 метра. Экипаж состоит из 6 человек.

Силовая установка включает в себя два электродвигателя с литиевой батареей. Для полной зарядки судну требуется два часа. Таким образом, во время подзарядки в порту можно одновременно осуществлять обработку груза, так как его процесс также занимает около двух часов.

Грузоподъемность электросудна равняется 2 тыс. тонн, оно предназначено для перевозок грузов по реке Чжуцзян.

Технологию судов, работающих на "чистой" энергии, планируется применять также для пассажирского и технического водного транспорта.

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Тэги: КИТАЙ, ЭЛЕКТРОСУДНО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]