Китай спустил на воду первое в мире судно, работающее на электроэнергии

Первое в мире судно, работающее на электроэнергии, было спущено на воду в китайском городе Гуанчжоу на этой неделе, сообщает "Жэньминь жибао".
Его водоизмещение составляет 2 тыс. тонн. Время зарядки аккумулятора - два часа. При полной зарядке оно может проплыть 80 километров.
Общая длина судна составляет 70,5 метра, ширина - 13,9 метра, осадка - 3,3 метра. Экипаж состоит из 6 человек.
Силовая установка включает в себя два электродвигателя с литиевой батареей. Для полной зарядки судну требуется два часа. Таким образом, во время подзарядки в порту можно одновременно осуществлять обработку груза, так как его процесс также занимает около двух часов.
Грузоподъемность электросудна равняется 2 тыс. тонн, оно предназначено для перевозок грузов по реке Чжуцзян.
Технологию судов, работающих на "чистой" энергии, планируется применять также для пассажирского и технического водного транспорта.
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