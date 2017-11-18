Беспилотники стали чаще совершать несанкционированные полеты над Белоруссией, в том числе над строящейся АЭС

Генпрокуратура Белоруссии предлагает ускорить разработку правил использования беспилотников, так как в стране за последний год выросло число несанкционированных полетов дронов, в том числе над строящейся АЭС.

"Только в Гродненской области над объектом "Белорусская атомная электростанция" в течение второго полугодия текущего года зафиксировано 8 полетов, совершенных беспилотниками в запрещенной для них зоне", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В этой связи Генпрокуратура направила в МВД Белоруссии информационное письмо, в котором предложено принимать необходимые меры по установке лиц, допускающих нарушения порядка использования воздушного пространства. С целью совершенствования и урегулирования порядка использования летательных аппаратов департаменту по авиации министерства транспорта и коммуникаций предложено ускорить разработку авиационных правил организации и выполнения полетов авиамоделей (беспилотных летательных аппаратов).