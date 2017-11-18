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СНГ 18.11.2017 15:25

Беспилотники стали чаще совершать несанкционированные полеты над Белоруссией, в том числе над строящейся АЭС

Генпрокуратура Белоруссии предлагает ускорить разработку правил использования беспилотников, так как в стране за последний год выросло число несанкционированных полетов дронов, в том числе над строящейся АЭС.

"Только в Гродненской области над объектом "Белорусская атомная электростанция" в течение второго полугодия текущего года зафиксировано 8 полетов, совершенных беспилотниками в запрещенной для них зоне", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В этой связи Генпрокуратура направила в МВД Белоруссии информационное письмо, в котором предложено принимать необходимые меры по установке лиц, допускающих нарушения порядка использования воздушного пространства. С целью совершенствования и урегулирования порядка использования летательных аппаратов департаменту по авиации министерства транспорта и коммуникаций предложено ускорить разработку авиационных правил организации и выполнения полетов авиамоделей (беспилотных летательных аппаратов).

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОКУРАТУРА, БЕСПИЛОТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]