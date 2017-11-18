Азербайджан будет представлен на Expo-2020 Dubai

Азербайджан подписал договор об участии в Expo-2020 Dubai, сообщает Фонд Гейдара Алиева.

По сообщению фонда, в Дубае состоялась 2-я Международная встреча участников (IPM – International Participants Meeting) Expo-2020, являющаяся одним из ключевых этапов подготовки к проведению Всемирной выставки.

В рамках заседания был подписан договор об участии Азербайджана в Expo-2020 Dubai.

Expo-2020 Dubai пройдет с 20 октября 2020 года по 21 апреля 2021 года.

А.Азизов