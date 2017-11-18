За алкоголизм и курение отвечают древние гены, которые появились во времена возникновения насекомых - исследование

Ученые федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики" (ИЦиГ, Новосибирск) установили возраст генов, отвечающих за развитие различных болезней, сообщает пресс-служба ИЦиГ.
"Оказалось, в развитии алкоголизма и никотиновой зависимости участвуют довольно древние гены, которые появились около 410 млн лет назад (что соответствует времени возникновения насекомых)", - говорится в сообщении.
В то же время, в патогенезе астмы и ряда других автоиммунных заболеваний задействованы гены, большая часть из которых появились либо около 160 млн лет назад, одновременно с возникновением плацентарных млекопитающих, либо ещё позже, около 55 млн лет назад, с возникновением приматов.
В процессе исследования ученые сравнивали геномы различных организмов, отслеживали родственные гены (схожие по строению, но с возможными различиями по функциям) и сопоставляли их роль в генных сетях.
"Такое сопоставление родственных генов в геномах различных организмов позволяет отследить момент в эволюционной истории живых организмов, когда эти гены возникли, т.е. определить возраст гена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такой анализ в масштабе генных сетей (групп генов, отвечающих за формирование и метаболизм организма) первыми применили новосибирские генетики.
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