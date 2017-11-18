Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.007 RUR   0.0285 GBR   2.2488 TRY   0.441

Цена на нефть

    $/bbl WTI   55.14 Brent   61.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 14° Завтра 13° 16° 20 Ноя 12° 18° 21 Ноя 12° 18°

Регион 18.11.2017 16:41

Посол США в Тбилиси не против членства Грузии в НАТО, но для достижения этого результата нужен консенсус всех стран-участниц альянса

США верят в то, что Грузия станет членом НАТО, заявил в субботу журналистам американский посол в Тбилиси Ян Келли.

Посла спросили об отношении США к сделанному накануне генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявлению, в частности, о том, что двери североатлантического альянса открыты, однако решение о приеме новых членов будут принимать все 29 членов организации.

Как сказал Я.Келли, он не знаком детально с данным заявлением Й.Столтенберга, однако оно совпадает с позицией США. "Мы последовательно с периода принятой на саммите НАТО в Бухаресте декларации поддерживаем членство Грузии в НАТО. Это заявил и вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Грузию в августе. Мы будем поддерживать Грузию до тех пор, пока она не станет членом НАТО, однако мы все понимаем, что для этого необходимо согласие и консенсус всех стран - членов НАТО", - заявил посол.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, США


Похожие новости


Грузия продолжит участие в миротворческой операции НАТО в Афганистане - глава Минобороны Корабли противоминной группы НАТО провели в акватории Батуми совместные учения с грузинскими пограничниками В Батуми прибыл румынский фрегат Regele Ferdinand, ожидаются еще три корабля НАТО Президент Эстонии не знает, когда для Грузии откроется "окно НАТО", но советует ей быть готовой к этому США видят Грузию членом НАТО - Пенс Россия делает все, чтобы Грузия не вступила в НАТО - посол США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]