Посол США в Тбилиси не против членства Грузии в НАТО, но для достижения этого результата нужен консенсус всех стран-участниц альянса

США верят в то, что Грузия станет членом НАТО, заявил в субботу журналистам американский посол в Тбилиси Ян Келли.
Посла спросили об отношении США к сделанному накануне генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявлению, в частности, о том, что двери североатлантического альянса открыты, однако решение о приеме новых членов будут принимать все 29 членов организации.
Как сказал Я.Келли, он не знаком детально с данным заявлением Й.Столтенберга, однако оно совпадает с позицией США. "Мы последовательно с периода принятой на саммите НАТО в Бухаресте декларации поддерживаем членство Грузии в НАТО. Это заявил и вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Грузию в августе. Мы будем поддерживать Грузию до тех пор, пока она не станет членом НАТО, однако мы все понимаем, что для этого необходимо согласие и консенсус всех стран - членов НАТО", - заявил посол.
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