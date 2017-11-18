Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.007 RUR   0.0285 GBR   2.2488 TRY   0.441

Цена на нефть

    $/bbl WTI   55.14 Brent   61.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 14° Завтра 12° 17° 20 Ноя 13° 18° 21 Ноя 11° 18°

Дальнее зарубежье 18.11.2017 15:49

МИД РФ: технической пролонгации мандата СМР не будет, но Москва готова к консультациям для его полноценного продления

Москва готова к консультациям для полноценного продления мандата Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР), заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Технического продления не будет", - сказал М.Ульянов "Интерфаксу" в субботу.

"Мы готовы провести консультации и поискать варианты, продление может быть том случае, если деятельность Механизма будет приведена в соответствие с международными нормами, прежде всего, методикой Конвенции о запрещении химического оружия", - отметил он.

"Без этого продлевать не имеет смысла. Зачем держать марионетку, которая штампует обвинительные заключения, даже не заботясь о том, чтобы придать им видимость правдоподобности?" - добавил М.Ульянов.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что "западные страны сейчас усиленно пытаются создать впечатление о том, что Россия "убила" СМР.

"Это полное враньё. Последним голосовался вчера российско-китайский проект резолюции, и он предусматривал продление на целый год и усиление мандата. И семь стран во главе с США заблокировали это решение", - сказал М.Ульянов.

"Они могли воздержаться, и решение было бы принято. Это они убили СМР, а не мы", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, СИРИЯ, СМР


Похожие новости


Эксперты ОЗХО никогда не посещали авиабазу в сирийском Шайрате и, видимо, не собираются - МИД РФ Москва ожидает от Вашингтона разъяснений по поводу ситуации в районе сирийского Эт-Танфа - Лавров Рябков обсудил с главой МИД Казахстана сирийское урегулирование, ситуацию в Афганистане и ракетные пуски КНДР По срокам проведения Астана-6 изменений нет, готовимся на конец августа - МИД Казахстана Лавров и Чавушоглу предметно обсудили ситуацию в Сирии в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации - МИД РФ Богданов обсудил с послом Сирии функционирование зон деэскалации и подготовку к Астане-6

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]