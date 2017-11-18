МИД РФ: технической пролонгации мандата СМР не будет, но Москва готова к консультациям для его полноценного продления

Москва готова к консультациям для полноценного продления мандата Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химоружия в Сирии (СМР), заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Технического продления не будет", - сказал М.Ульянов "Интерфаксу" в субботу.

"Мы готовы провести консультации и поискать варианты, продление может быть том случае, если деятельность Механизма будет приведена в соответствие с международными нормами, прежде всего, методикой Конвенции о запрещении химического оружия", - отметил он.

"Без этого продлевать не имеет смысла. Зачем держать марионетку, которая штампует обвинительные заключения, даже не заботясь о том, чтобы придать им видимость правдоподобности?" - добавил М.Ульянов.

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что "западные страны сейчас усиленно пытаются создать впечатление о том, что Россия "убила" СМР.

"Это полное враньё. Последним голосовался вчера российско-китайский проект резолюции, и он предусматривал продление на целый год и усиление мандата. И семь стран во главе с США заблокировали это решение", - сказал М.Ульянов.

"Они могли воздержаться, и решение было бы принято. Это они убили СМР, а не мы", - добавил он.