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Дальнее зарубежье 18.11.2017 16:13

Макрон принял в Елисейском дворце подавшего в отставку премьера Ливана

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу принял в Елисейском дворце заявившего о намерении уйти в отставку премьера Ливана Саада Харири, сообщают парижские СМИ.

В Париже запланированы переговоры обоих лидеров, а также - обед.

В начале ноября в телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил, что подает в отставку, что стало неожиданностью для ливанских политиков. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи. После обращения С.Харири в Ливан не возвращался, однако утверждал, что сделает это в ближайшие дни. После этого в Ливане начали циркулировать предположения, что С.Харири насильно удерживают в Саудовской Аравии. В частности, такое мнение высказал лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

Франция традиционно поддерживает тесные связи с Ливаном и с семьей Харири.

Как отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс", Э.Макрон надеется выступить в роли посредника, чтобы избежать конфликта между проиранскими и просаудовскими политическими лагерями в Ливане.

Со своей стороны, в канцелярии президента Ливана Мишеля Ауна сообщили в субботу, что глава государства поговорил по телефону с С.Харири, причем премьер "заверил, что прибудет в Ливан для участия в праздновании Дня независимости".

Этот праздник ливанцы будут отмечать в ближайшую среду.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЛИВАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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