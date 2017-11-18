Макрон принял в Елисейском дворце подавшего в отставку премьера Ливана

Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу принял в Елисейском дворце заявившего о намерении уйти в отставку премьера Ливана Саада Харири, сообщают парижские СМИ.
В Париже запланированы переговоры обоих лидеров, а также - обед.
В начале ноября в телеобращении из Саудовской Аравии С.Харири заявил, что подает в отставку, что стало неожиданностью для ливанских политиков. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что не будет рассматривать отставку премьера до личной встречи. После обращения С.Харири в Ливан не возвращался, однако утверждал, что сделает это в ближайшие дни. После этого в Ливане начали циркулировать предположения, что С.Харири насильно удерживают в Саудовской Аравии. В частности, такое мнение высказал лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.
Франция традиционно поддерживает тесные связи с Ливаном и с семьей Харири.
Как отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс", Э.Макрон надеется выступить в роли посредника, чтобы избежать конфликта между проиранскими и просаудовскими политическими лагерями в Ливане.
Со своей стороны, в канцелярии президента Ливана Мишеля Ауна сообщили в субботу, что глава государства поговорил по телефону с С.Харири, причем премьер "заверил, что прибудет в Ливан для участия в праздновании Дня независимости".
Этот праздник ливанцы будут отмечать в ближайшую среду.
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