Рияд Хаддад говорит, что ясной картины с созывом конгресса национального диалога Сирии пока нет

Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад рассчитывает, что проведение конгресса национального диалога Сирии придаст импульс политическому урегулированию ситуации в стране.
"Хочу сказать о том, что очень большое количество участников из Сирии, в том числе, из внутренней оппозиции и внешней оппозиции (будет участвовать в конгрессе-ИФ)... Я лично рассчитываю на то, что данный национальный диалог станет мотивацией, даст дополнительный импульс политическому урегулированию в Сирии", - сказал Р.Хаддад в субботу журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.
"В данный момент идет очень тщательная серьезная работа по подготовке этой национальной встречи, и ясной картины до сих пор нет", - сказал посол, добавив, что пока не знает, примет ли участие в конгрессе.
ВМС Азербайджана в ходе командно-штабных военных игр уничтожили цели условного противника
Азербайджан будет представлен на Expo-2020 Dubai
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 120 раз - Минобороны Азербайджана
Иордания до 31 декабря собирает заявки на разведку нефти и газа в стране
Структура АЖД планирует получить андеррайтинговые услуги
Колобков уверен, что сборная России поедет на ОИ-2018 со своим флагом и гимном
МИД РФ призывает оградить спорт от политики
ЕС подтвердил решимость играть роль мирового лидера в борьбе с изменением климата
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»