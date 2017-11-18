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Дальнее зарубежье 18.11.2017 17:09

Рияд Хаддад говорит, что ясной картины с созывом конгресса национального диалога Сирии пока нет

Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад рассчитывает, что проведение конгресса национального диалога Сирии придаст импульс политическому урегулированию ситуации в стране.

"Хочу сказать о том, что очень большое количество участников из Сирии, в том числе, из внутренней оппозиции и внешней оппозиции (будет участвовать в конгрессе-ИФ)... Я лично рассчитываю на то, что данный национальный диалог станет мотивацией, даст дополнительный импульс политическому урегулированию в Сирии", - сказал Р.Хаддад в субботу журналистам в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

"В данный момент идет очень тщательная серьезная работа по подготовке этой национальной встречи, и ясной картины до сих пор нет", - сказал посол, добавив, что пока не знает, примет ли участие в конгрессе.

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Тэги: СИРИЯ, КОНГРЕСС, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]