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Дальнее зарубежье 18.11.2017 17:29

Боевики ИГИЛ, их вооружение и техника уничтожены в Сирии ударом российских дальних бомбардировщиков

Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22м3 в субботу нанесли новый удар по группировке ИГИЛ в районе сирийского города Абу-Кемаль.

"В результате удара были уничтожены: скопление живой силы, техники и вооружения террористов", - сообщили в министерстве обороны России.

"Уничтожение всех назначенных целей подтверждено средствами объективного контроля, который осуществлялся с помощью специальных технических средств", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны РФ, над территорией Сирии прикрытие дальних бомбардировщиков выполняли истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим.

"После выполнения боевого задания российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - заявили в Минобороны РФ.

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Тэги: СИРИЯ, БОМБАРДИРОВЩИКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]