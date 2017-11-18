Боевики ИГИЛ, их вооружение и техника уничтожены в Сирии ударом российских дальних бомбардировщиков

Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22м3 в субботу нанесли новый удар по группировке ИГИЛ в районе сирийского города Абу-Кемаль.
"В результате удара были уничтожены: скопление живой силы, техники и вооружения террористов", - сообщили в министерстве обороны России.
"Уничтожение всех назначенных целей подтверждено средствами объективного контроля, который осуществлялся с помощью специальных технических средств", - сказали в военном ведомстве.
По данным Минобороны РФ, над территорией Сирии прикрытие дальних бомбардировщиков выполняли истребители Су-30СМ с авиабазы Хмеймим.
"После выполнения боевого задания российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - заявили в Минобороны РФ.
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