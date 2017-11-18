Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, что не считает исчерпанным инцидент с размещением в ходе учений НАТО в Норвегии его фотографии на стенде с "условными противниками" альянса.
"Извинений недостаточно для того, чтобы считать эту тему закрытой", - сказал президент в эфире турецкого телевидения.
Ранее на этой неделе военнослужащий норвежской армии, выставивший президента в качестве "пособника врагов" НАТО, был уволен из рядов вооруженных сил.
В НАТО принесли Турции извинения за этот инцидент.
Между тем Турция отозвала военных с учений НАТО в Норвегии.
Президент Турции сообщил руководителям местных отделений правящей Партии справедливости и развития, что причиной стало появление его изображения на стенде с фотографиями "условного противника".
В ходе учений НАТО в Норвегии был установлен стенд с фотографиями "противника", рассказал Р.Т.Эрдоган.
"На фото - основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и я. Услышав об этом, глава Генштаба Вооруженных сил Турции и министр по делам ЕС по пути в Канаду связались с нами и сообщили о случившемся. Глава Генштаба сообщил о решении отозвать 40 турецких военных, участвующих в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение", - сообщил президент, которого цитируют турецкие СМИ.
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