ЕС подтвердил решимость играть роль мирового лидера в борьбе с изменением климата

Еврокомиссия высоко оценила результаты завершившейся накануне в Бонне Конференции ООН по климату (COP23) 2017 года и подтвердила решимость ЕС играть роль мирового лидера в борьбе с изменением климата.

"Представители почти 200 стран собрались на COP23, состоявшуюся в Бонне под председательством Фиджи, - говорится в распространенном в субботу коммюнике ЕК. - Стороны достигли конкретного прогресса в деле превращения исторического соглашения 2015 года в действия на местах во всем мире перед конференцией ООН по климату в следующем году в Катовице (Польша)".

Еврокомиссия подчеркивает, что в соответствии с Парижским соглашением ЕС обязался сократить выбросы парниковых газов не менее, чем на 40% до 2030 года от уровня 1990 года.

Для подтверждения роли ЕС как мирового лидера в борьбе с изменением климата председатель ЕК Жан-Клод Юнкер возглавит делегацию комиссии на саммите "Одна планета", который состоится 12 декабря в Париже.

В знак признания климатического лидерства ЕС объявил, что намерен до конца года депонировать документы о ратификации Дохинской поправки к Киотскому протоколу. Эта поправка касается второго периода Киотского протокола, который требует от сторон сократить свои выбросы парниковых газов к 2020 году. ЕС уже превысил свои целевые показатели 2020 года в 2016 году, уменьшив выбросы на 23%.

В следующем году, помимо активной роли в ряде ключевых климатических событий высокого уровня, ЕС также проведет в Брюсселе совместно с Канадой и Китаем второе совещание министров по вопросам климата (MoCA) и примет участие в Петерсбергском диалоге 2018 года, в подготовительных совещаниях ООН по вопросам климата в Бонне и Катовице перед COP24.