Секретаря украинской госкомиссии Шеремету не пустили в Польшу, МИД Украины вызывает польского посла

МИД Украины вызывает посла Польши Яна Пекло в связи с недопуском в Польшу секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Святослава Шереметы, сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.
"Срочно вызываем посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шереметы в Польшу", - написала она на своей странице в микроблоге Твиттер в субботу.
В начале ноября 2017 года польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники сообщило, что в Министерстве иностранных дел Польши составляется список украинцев, которым запретят въезд в Польшу.
По информации издания, в списке может быть также и секретарь Государственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета.
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