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Дальнее зарубежье 18.11.2017 18:35

Секретаря украинской госкомиссии Шеремету не пустили в Польшу, МИД Украины вызывает польского посла

МИД Украины вызывает посла Польши Яна Пекло в связи с недопуском в Польшу секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Святослава Шереметы, сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Срочно вызываем посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шереметы в Польшу", - написала она на своей странице в микроблоге Твиттер в субботу.

В начале ноября 2017 года польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники сообщило, что в Министерстве иностранных дел Польши составляется список украинцев, которым запретят въезд в Польшу.

По информации издания, в списке может быть также и секретарь Государственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, ПОЛЬША


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]