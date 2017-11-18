Секретаря украинской госкомиссии Шеремету не пустили в Польшу, МИД Украины вызывает польского посла

МИД Украины вызывает посла Польши Яна Пекло в связи с недопуском в Польшу секретаря Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Святослава Шереметы, сообщила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

"Срочно вызываем посла Польши в Украине в связи с недопуском секретаря Государственной межведомственной комиссии Святослава Шереметы в Польшу", - написала она на своей странице в микроблоге Твиттер в субботу.

В начале ноября 2017 года польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники сообщило, что в Министерстве иностранных дел Польши составляется список украинцев, которым запретят въезд в Польшу.

По информации издания, в списке может быть также и секретарь Государственной комиссии по делам увековечения памяти жертв войны и политических репрессий Святослав Шеремета.