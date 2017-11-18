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Дальнее зарубежье 18.11.2017 17:53

Трамп назвал Клинтон "наихудшим лузером всех времен" и посоветовал попытаться победить его на следующих выборах

Президент США Дональд Трамп в субботу в очередной раз раскритиковал своего бывшего соперника-демократа на выборах Хиллари Клинтон, назвав ее "лузером".

"Жуликоватая Хиллари Клинтон - это худший (и крупнейший) лузер всех времен. Она никак не может остановиться (смириться с проигрышем - ИФ), и это очень на руку Республиканской партии", - написал он в "Твиттере".

"Хиллари, лучше живи своей жизнью, а через три года попытайся еще разок (стать президентом - ИФ)", - добавил Д.Трамп.

Президент США регулярно подвергает критике бывшую соперницу. Та, в свою очередь, тоже время от времени дает негативные характеристики деятельности нынешней американской администрации.

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Тэги: ТРАМП, КЛИНТОН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]