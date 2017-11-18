Президент США Дональд Трамп в субботу в очередной раз раскритиковал своего бывшего соперника-демократа на выборах Хиллари Клинтон, назвав ее "лузером".

"Жуликоватая Хиллари Клинтон - это худший (и крупнейший) лузер всех времен. Она никак не может остановиться (смириться с проигрышем - ИФ), и это очень на руку Республиканской партии", - написал он в "Твиттере".

"Хиллари, лучше живи своей жизнью, а через три года попытайся еще разок (стать президентом - ИФ)", - добавил Д.Трамп.

Президент США регулярно подвергает критике бывшую соперницу. Та, в свою очередь, тоже время от времени дает негативные характеристики деятельности нынешней американской администрации.