МИД РФ призывает оградить спорт от политики

Спорт не должен использоваться в конъюнктурных политических интересах, заявляют в Москве.
"Убеждены, что спорт - это автономная сфера жизни людей, которая должна быть огорожена от политической повестки дня", - говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ в связи с высказыванием президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейга Риди, который заявил, что "спорт без политики - это своего рода несбыточная мечта".
Эти слова "вызывают удивление и непонимание", отметили в МИД РФ.
"С сожалением отмечаем, что в последнее время участились попытки использовать крупнейшие международные спортивные мероприятия и спортивную тематику в целом в качестве рычага давления и обеспечения конъюнктурных интересов", - заявили в МИД РФ.
Между тем, отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, спорт "призван служить цели объединения, уважения традиций и культуры государств мира, а не разрушения связей между странами и народами".
ВМС Азербайджана в ходе командно-штабных военных игр уничтожили цели условного противника
Азербайджан будет представлен на Expo-2020 Dubai
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии более 120 раз - Минобороны Азербайджана
Иордания до 31 декабря собирает заявки на разведку нефти и газа в стране
Структура АЖД планирует получить андеррайтинговые услуги
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
ИВ Гянджи получит 7 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов и на работы по обустройству в городе
Японский буксир врезался во время учений в эсминец ВМС США, пострадавших нет
Сирийские войска близки к освобождению последнего занимаемого ИГ города в стране
В Тбилиси ожидают скорого начала реализации соглашения о таможенном мониторинге на границе с РФ
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»