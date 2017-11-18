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Спорт 18.11.2017 19:39

МИД РФ призывает оградить спорт от политики

Спорт не должен использоваться в конъюнктурных политических интересах, заявляют в Москве.

"Убеждены, что спорт - это автономная сфера жизни людей, которая должна быть огорожена от политической повестки дня", - говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ в связи с высказыванием президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейга Риди, который заявил, что "спорт без политики - это своего рода несбыточная мечта".

Эти слова "вызывают удивление и непонимание", отметили в МИД РФ.

"С сожалением отмечаем, что в последнее время участились попытки использовать крупнейшие международные спортивные мероприятия и спортивную тематику в целом в качестве рычага давления и обеспечения конъюнктурных интересов", - заявили в МИД РФ.

Между тем, отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, спорт "призван служить цели объединения, уважения традиций и культуры государств мира, а не разрушения связей между странами и народами".

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Тэги: РОССИЯ, СПОРТ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]