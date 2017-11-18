МИД РФ призывает оградить спорт от политики

Спорт не должен использоваться в конъюнктурных политических интересах, заявляют в Москве.

"Убеждены, что спорт - это автономная сфера жизни людей, которая должна быть огорожена от политической повестки дня", - говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ в связи с высказыванием президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейга Риди, который заявил, что "спорт без политики - это своего рода несбыточная мечта".

Эти слова "вызывают удивление и непонимание", отметили в МИД РФ.

"С сожалением отмечаем, что в последнее время участились попытки использовать крупнейшие международные спортивные мероприятия и спортивную тематику в целом в качестве рычага давления и обеспечения конъюнктурных интересов", - заявили в МИД РФ.

Между тем, отмечают в российском внешнеполитическом ведомстве, спорт "призван служить цели объединения, уважения традиций и культуры государств мира, а не разрушения связей между странами и народами".