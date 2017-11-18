ВМС Азербайджана в ходе командно-штабных военных игр уничтожили цели условного противника

Очередной этап продолжающихся в масштабе Вооруженных сил командно-штабных военных игр проведен в Военно-морских силах (ВМС) Азербайджана, сообщает Минобороны.
"Руководящий состав министерства Обороны из командного пункта управления наблюдало за маневрами сил и средств, выполняющих учебные задачи на морском полигоне, а также боевыми стрельбами", - отмечается в сообщении.
Согласно сценарию, были выполнены учебные задачи по планированию операций группы кораблей ВМС по защите энергетических инфраструктур в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, а также при поддержке авиации проведена операция с боевой стрельбой по обезвреживанию террористическо-диверсионной группы условного противника и уничтожению ее временной базы.
"В ходе учений, проводимых с привлечением личного состава сил специального назначения, боевых кораблей, катеров и вертолетов, были уничтожены цели условного противника и успешно выполнены все поставленные задачи", - отмечается в пресс-релизе.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов высоко оценил боеспособность, практические действия и уровень морально-психологической подготовки подразделений.
Командно-штабные военные игры продлятся до 20 ноября.
А.Азизов
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