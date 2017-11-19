Представитель бизнесмена Алишера Усманова прокомментировал сообщения ряда СМИ о возможной покупке им бельгийского футбольного клуба "Андерлехт".

"А.Усманов регулярно получает различные предложения, в том числе о возможности приобретения футбольного клуба "Андерлехт", но никаких решений не было принято", - сказал "Интерфаксу" представитель российского бизнесмена.

"А.Усманов остается постоянным и искренним болельщиком и акционером футбольного клуба "Арсенал" (Лондон)", - подчеркнул собеседник агентства.