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Спорт 19.11.2017 10:32

В окружении Усманова не подтверждают его намерения приобрести футбольный клуб "Андерлехт"

Представитель бизнесмена Алишера Усманова прокомментировал сообщения ряда СМИ о возможной покупке им бельгийского футбольного клуба "Андерлехт".

"А.Усманов регулярно получает различные предложения, в том числе о возможности приобретения футбольного клуба "Андерлехт", но никаких решений не было принято", - сказал "Интерфаксу" представитель российского бизнесмена.

"А.Усманов остается постоянным и искренним болельщиком и акционером футбольного клуба "Арсенал" (Лондон)", - подчеркнул собеседник агентства.

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Тэги: РОССИЯ, БИЗНЕСМЕН, ФУТБОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]