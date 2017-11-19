В сенат США передали данные о предполагаемой попытке зампреда ЦБ РФ устроить встречу Трампа и Путина в 2016 году - газета

Американские сенаторы, изучающие данные о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США, получили информацию о том, что заместитель председателя Банка России Александр Торшин якобы пытался в мае 2016 года организовать встречу Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает газета "Нью-Йорк таймс".

По информации знакомых с ситуацией источников издания, А.Торшин, согласно поступившим в сенат данным, направил такое предложение одному из членов окружения Д.Трампа. Впоследствии получатель этого предложения сообщил о нем по электронной почте руководителям предвыборного штаба республиканского кандидата. Это письмо теперь передали на изучение сенаторам.

В итоге зять Д.Трампа Джаред Кушнер, игравший ключевую роль в штабе, отверг это предложение, о чем письменно известил своих сотрудников.

Газета подчеркивает, что несмотря на то, что эта история не получила развития, "речь идет о еще одном примере того, как Россия в прошлом году старалась интенсифицировать усилия, чтобы оказать влияние на штаб Трампа в момент, когда кандидат приближался победе на праймериз".