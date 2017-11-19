Военные патрулируют город на юге Шри-Ланки, где произошли беспорядки

Армия и ВМС Шри-Ланки направили своих служащих на помощь полиции города Гинтота на юге Шри-Ланки, где на этой неделе вспыхнули столкновения между сингалами и мусульманской общиной, сообщают западные СМИ.
Военные патрулируют этот город, расположенный в 110 км от столицы Шри-Ланки Коломбо. Однако ранее введенный комендантский чай уже отменен.
Беспорядки начались в минувший в четверг с ДТП, которое переросло в конфликт между сингалами и мусульманами.
В результате были госпитализированы пять человек. Также нападавшие сожгли 90 строений.
Власти арестовали 19 человек по делу о беспорядках и разыскивают других участников столкновений. Также власти пообещали компенсировать владельцам пострадавшего имущества их потери за счет государственных средств.
Западные СМИ напоминают, что сингалы, в основном придерживающиеся буддизма, составляют порядка 70% от 21-миллионного населения Шри-Ланки. В свою очередь на долю мусульман приходится около 10% жителей.
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