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Дальнее зарубежье 19.11.2017 12:16

Военные патрулируют город на юге Шри-Ланки, где произошли беспорядки

Армия и ВМС Шри-Ланки направили своих служащих на помощь полиции города Гинтота на юге Шри-Ланки, где на этой неделе вспыхнули столкновения между сингалами и мусульманской общиной, сообщают западные СМИ.

Военные патрулируют этот город, расположенный в 110 км от столицы Шри-Ланки Коломбо. Однако ранее введенный комендантский чай уже отменен.

Беспорядки начались в минувший в четверг с ДТП, которое переросло в конфликт между сингалами и мусульманами.

В результате были госпитализированы пять человек. Также нападавшие сожгли 90 строений.

Власти арестовали 19 человек по делу о беспорядках и разыскивают других участников столкновений. Также власти пообещали компенсировать владельцам пострадавшего имущества их потери за счет государственных средств.

Западные СМИ напоминают, что сингалы, в основном придерживающиеся буддизма, составляют порядка 70% от 21-миллионного населения Шри-Ланки. В свою очередь на долю мусульман приходится около 10% жителей.

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Тэги: ШРИ-ЛАНКА, БЕСПОРЯДКИ, ВОЕННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]