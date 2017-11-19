Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр, проводимых в Вооруженных силах, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Согласно плану командно-штабных военных игр, соединения и воинские части, привлеченные к практическим действиям, выведены в районы сосредоточения для приведения в различные степени боевой готовности. В назначенных пунктах и районах были развернуты пункты управления войсками и отработана передача управления из одного пункта к другому», - подчеркивает Минобороны.

Мобилизационные мероприятия по комплектованию соединений и воинских частей были частично выполнены.

«В ходе комплектования был практически проведен призыв некоторых военнообязанных, имеющих редкие специальности», - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов