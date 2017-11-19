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19.11.2017 12:02

Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр

Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр, проводимых в Вооруженных силах, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Согласно плану командно-штабных военных игр, соединения и воинские части, привлеченные к практическим действиям, выведены в районы сосредоточения для приведения в различные степени боевой готовности. В назначенных пунктах и районах были развернуты пункты управления войсками и отработана передача управления из одного пункта к другому», - подчеркивает Минобороны.

Мобилизационные мероприятия по комплектованию соединений и воинских частей были частично выполнены.

«В ходе комплектования был практически проведен призыв некоторых военнообязанных, имеющих редкие специальности», - подчеркивается в сообщении.

А.Азизов

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Тэги: НАХЧЫВАН, ИГРЫ, ШТАБНЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]