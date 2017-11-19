Главы МИД РФ, Турции и Ирана обсуждают в Анталье сирийское урегулирование

В Анталье стартовала встреча глав внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана, посвященная урегулированию сирийского кризиса.

Как передаёт в воскресенье корреспондент "Интерфакса", встреча проходит в закрытом формате.

Ранее на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что его встреча с турецким и иранским коллегами состоится в конце недели в Анталье для подготовки трехстороннего саммита 22 ноября в Сочи.

В свою очередь газета "Хюрриет" со ссылкой на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщила, что главы МИД Турции, России и Ирана проведут встречу, чтобы подготовить переговоры лидеров трех стран, а также начальников генштабов их вооруженных сил.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что на саммите в Сочи планируется обсудить дальнейшие шаги по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему потребовалось так часто проводить встречи президентов России и Турции по Сирии, заявил: "это разные встречи, разные форматы".

"Сейчас речь идет о трехстороннем формате, ибо именно эти страны - Россия, Иран и Турция - являются гарантами процесса политического урегулирования и обеспечения стабильности и безопасности в Сирии, который мы сейчас наблюдаем", - добавил он.