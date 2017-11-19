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Дальнее зарубежье 19.11.2017 13:45

Правящая партия Зимбабве призывает президента Мугабе уйти в отставку, а его жену - покинуть партийные ряды

Правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ по итогам встречи центрального комитета в воскресенье обнародовала заявление, в котором призвала президента страны Роберта Мугабе покинуть свой пост, сообщают западные СМИ.

Также в ЗАНУ-ПФ потребовали от жены президента Грейс Мугабе выйти из состава партии.

Ранее все 10 региональных отделений партии уже объявили, что выражают недоверие Р.Мугабе.

15 ноября вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль ситуацию в стране и задержали ряд близких к Р.Мугабе официальных лиц. Сам 93-летний зимбабвийский президент, предположительно, находится под домашним арестом. Согласно данным СМИ, его супруга Грейс, которую Р.Мугабе, по мнению наблюдателей, хотел сделать своим преемником на посту президента, покинула страну.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, ПАРТИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]