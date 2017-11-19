Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.007 RUR   0.0285 GBR   2.2488 TRY   0.441

Цена на нефть

    $/bbl WTI   55.14 Brent   61.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 16° Завтра 13° 18° 21 Ноя 13° 19° 22 Ноя 14°

Регион 19.11.2017 14:01

Лавров в Ереване встретится с президентом Армении и главой МИД

Глава МИД РФ Сергей Лавров 20-21 ноября посетит Ереван с официальным визитом, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном", - говорится в комментарии МИД РФ.

"Визит осуществляется в год празднования 25-летия установления российско-армянских дипломатических отношений (3 апреля) и 20-летия "большого" Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (29 августа)", - отмечается в комментарии.

"Повестка дня двусторонних переговоров включает широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ОЧЭС, других международных форумов. Главы внешнеполитических ведомств обсудят проблематику региональной безопасности, в том числе перспективы нагорно-карабахского урегулирования", - сообщили в МИД РФ.

По информации российского МИД, министры примут участие в открытии выставки "Россия и Армения: дружба, закаленная веками", а также в церемонии гашения армянской почтовой марки, посвященной этим юбилейным датам. Планируется подписание Плана консультаций между МИД России и МИД Армении на 2018-2019 гг.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЛАВРОВ, АРМЕНИЯ


Похожие новости


Лавров сообщает о предстоящей поездке в Баку и Ереван Лавров совершит визит в Армению Соблюдение перемирия в Карабахе отмечено в совместном заявлении лидеров РФ, Азербайджана и Армении - Лавров Москва и Ереван обменялись мнениями о перспективах процесса нагорно-карабахского урегулирования - МИД РФ Самые сложные вопросы армяно-азербайджанского урегулирования пока не решены - Лавров Лавров выступает за продолжение прямого диалога между лидерами Армении Азербайджана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]