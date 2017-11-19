Лавров в Ереване встретится с президентом Армении и главой МИД

Глава МИД РФ Сергей Лавров 20-21 ноября посетит Ереван с официальным визитом, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Запланированы его переговоры с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, встреча с президентом Армении Сержем Саргсяном", - говорится в комментарии МИД РФ.
"Визит осуществляется в год празднования 25-летия установления российско-армянских дипломатических отношений (3 апреля) и 20-летия "большого" Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (29 августа)", - отмечается в комментарии.
"Повестка дня двусторонних переговоров включает широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, ОЧЭС, других международных форумов. Главы внешнеполитических ведомств обсудят проблематику региональной безопасности, в том числе перспективы нагорно-карабахского урегулирования", - сообщили в МИД РФ.
По информации российского МИД, министры примут участие в открытии выставки "Россия и Армения: дружба, закаленная веками", а также в церемонии гашения армянской почтовой марки, посвященной этим юбилейным датам. Планируется подписание Плана консультаций между МИД России и МИД Армении на 2018-2019 гг.
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