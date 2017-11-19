Водитель и арендатор автомобиля задержаны по делу о ДТП в Марий Эл, жертвами которого стали 15 человек

Водитель лесовоза и арендатор задержаны в связи с уголовными делами о ДТП в Марий Эл, в котором погибли 15 человек, сообщила в воскресенье официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"По подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств задержан водитель - 51-летний Ринат Маматов. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По подозрению в совершении данного преступления задержан арендатор автомобиля и владелец полуприцепа 53-летний Руслан Мусаев", - сказала С.Петренко.
По её словам, в ходе проверки было обнаружено, что на грузовом автомобиле, перевозившем лесоматериалы, использовались не отвечающие требованиям безопасности колесные шины, в результате чего в условиях заснеженной дороги стал возможным занос полуприцепа на встречную полосу движения и столкновение с пассажирским микроавтобусом "Мерседес Спринтер".
"В ближайшее время следствие планирует предъявить задержанным обвинения и направить в суд ходатайство об избрании им меры пресечения", - добавила С.Петренко.
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