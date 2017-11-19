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Дальнее зарубежье 19.11.2017 14:39

Лавров назвал очень полезной встречу с главами МИД Турции и Ирана

Министры иностранных дел России, Турции и Ирана на встрече в воскресенье в Анталье договорились по всем ключевым вопросам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Работа была очень полезной, мы договорились по всем ключевым вопросам", - сказал С.Лавров по итогам встречи.

Он отметил, что министры будут докладывать президентам "наши оценки того, как двигаться дальше, как укреплять процесс Астаны (по сирийскому урегулированию - ИФ), который должен создать максимально благоприятные условия для того, чтобы женевский процесс наконец обрёл некие действенные инструменты для решения задач, поставленных резолюцией 2254 СБ ООН".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛАВРОВ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]