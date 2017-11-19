Лавров назвал очень полезной встречу с главами МИД Турции и Ирана

Министры иностранных дел России, Турции и Ирана на встрече в воскресенье в Анталье договорились по всем ключевым вопросам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Работа была очень полезной, мы договорились по всем ключевым вопросам", - сказал С.Лавров по итогам встречи.

Он отметил, что министры будут докладывать президентам "наши оценки того, как двигаться дальше, как укреплять процесс Астаны (по сирийскому урегулированию - ИФ), который должен создать максимально благоприятные условия для того, чтобы женевский процесс наконец обрёл некие действенные инструменты для решения задач, поставленных резолюцией 2254 СБ ООН".