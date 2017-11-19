Участие курдов в Конгрессе нацдиалога Сирии было среди тем встречи глав МИД РФ, Ирана и Турции, подтвердил Лавров

Вопрос участия курдов в Конгрессе национального диалога Сирии обсуждался в ходе встречи министров иностранных дел России, Турции и Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обсуждались все вопросы. Я не могу вдаваться в детали, наши рекомендации будут доложены главам государств. Они будут принимать решение по тем предложениям, которые будут внесены", - сказал С.Лавров журналистам по итогам трехсторонней встречи глав МИД России, Турции и Ирана в Анталье.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли министрами тема участия курдов в Конгрессе национального диалога Сирии.