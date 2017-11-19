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Дальнее зарубежье 19.11.2017 14:52

Участие курдов в Конгрессе нацдиалога Сирии было среди тем встречи глав МИД РФ, Ирана и Турции, подтвердил Лавров

Вопрос участия курдов в Конгрессе национального диалога Сирии обсуждался в ходе встречи министров иностранных дел России, Турции и Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обсуждались все вопросы. Я не могу вдаваться в детали, наши рекомендации будут доложены главам государств. Они будут принимать решение по тем предложениям, которые будут внесены", - сказал С.Лавров журналистам по итогам трехсторонней встречи глав МИД России, Турции и Ирана в Анталье.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли министрами тема участия курдов в Конгрессе национального диалога Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ИРАН, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]