Участие курдов в Конгрессе нацдиалога Сирии было среди тем встречи глав МИД РФ, Ирана и Турции, подтвердил Лавров

Вопрос участия курдов в Конгрессе национального диалога Сирии обсуждался в ходе встречи министров иностранных дел России, Турции и Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Обсуждались все вопросы. Я не могу вдаваться в детали, наши рекомендации будут доложены главам государств. Они будут принимать решение по тем предложениям, которые будут внесены", - сказал С.Лавров журналистам по итогам трехсторонней встречи глав МИД России, Турции и Ирана в Анталье.
Так он ответил на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли министрами тема участия курдов в Конгрессе национального диалога Сирии.
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