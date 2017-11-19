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Дальнее зарубежье 19.11.2017 14:42

Руководители Генштабов России, Турции и Ирана встретятся в преддверии сочинского саммита

Главы Генштабов России, Турции и Ирана проведут встречу по Сирии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Военные находятся в постоянном контакте. В качестве подготовки по военной линии к саммиту 22 ноября в Сочи руководители генеральных штабов трех стран - России, Турции и Ирана - также проведут свою встречу", - сказал С.Лавров журналистам по итогам трехсторонней встречи глав МИД России, Турции и Ирана в Анталье.

Отвечая на вопрос о размещении наблюдателей в зоне деэскалации в Идлибе и возможности создания пятой зоны деэскалации, министр сказал: "Это все те темы, которые рассматриваются между военными трех стран, и именно военные вырабатывают договоренности, которые потом реализуются на земле".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ГЕНШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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