Лига арабских государств собирается на чрезвычайное заседание для обсуждения политики Ирана

Представители стран Лиги арабских государств (ЛАГ) в воскресенье проведут в Каире экстренное заседание, посвященное нарушениям, которые, по мнению ряда стран, допускает Иран при реализации своей политики в регионе, сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабийя".
Согласно информации телеканала, заседание созывают по инициативе Саудовской Аравии, которую также поддержали ОАЭ и Бахрейн.
При этом саудовская сторона заявила, что причиной заседания является запуск ракеты йеменскими повстанцами в стороны Эр-Рияда 4 ноября, а также "нарушения, допущенные Ираном в арабском регионе, которые подрывают безопасность и мир не только региона, но и всей Земли".
"Аль-Арабийя" напоминает, что в настоящий момент наблюдается рост напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном, в том числе в связи с ситуацией вокруг Катара и Ливана.
4 ноября силы противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную из Йемена в направлении международного аэропорта Эр-Рияда. Обломки ракеты упали в пустынной местности к северу от Эр-Рияда, не повлияв на воздушное сообщение. Ответственность за ракетный пуск Эр-Рияд возложил на Тегеран.
Азербайджан хочет как можно быстрее урегулировать карабахский конфликт - Алиев
Алиев провел встречу с Лавровым
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны Азербайджана
Азербайджан намерен поставлять в РФ натуральные соки и консервированную продовольственную продукцию
Грузия экспортировала первые партии мандаринов урожая-2017, две трети поставок пришлось на Россию
Иордания до 31 декабря собирает заявки на разведку нефти и газа в стране
В окружении Усманова не подтверждают его намерения приобрести футбольный клуб "Андерлехт"
Колобков уверен, что сборная России поедет на ОИ-2018 со своим флагом и гимном
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»