Лига арабских государств собирается на чрезвычайное заседание для обсуждения политики Ирана

Представители стран Лиги арабских государств (ЛАГ) в воскресенье проведут в Каире экстренное заседание, посвященное нарушениям, которые, по мнению ряда стран, допускает Иран при реализации своей политики в регионе, сообщает межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Согласно информации телеканала, заседание созывают по инициативе Саудовской Аравии, которую также поддержали ОАЭ и Бахрейн.

При этом саудовская сторона заявила, что причиной заседания является запуск ракеты йеменскими повстанцами в стороны Эр-Рияда 4 ноября, а также "нарушения, допущенные Ираном в арабском регионе, которые подрывают безопасность и мир не только региона, но и всей Земли".

"Аль-Арабийя" напоминает, что в настоящий момент наблюдается рост напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном, в том числе в связи с ситуацией вокруг Катара и Ливана.

4 ноября силы противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную из Йемена в направлении международного аэропорта Эр-Рияда. Обломки ракеты упали в пустынной местности к северу от Эр-Рияда, не повлияв на воздушное сообщение. Ответственность за ракетный пуск Эр-Рияд возложил на Тегеран.