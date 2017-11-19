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Дальнее зарубежье 19.11.2017 17:03

Участники политдиалога высокого уровня ЕС-Иран обсудят в понедельник в Тегеране двусторонние и региональные проблемы

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) объявила в воскресенье о проведении в Тегеране 20 ноября третьего заседания политического диалога высокого уровня ЕС-Иран.

"Повестка дня будет включать весь спектр двусторонних и региональных вопросов", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В нем сообщается, что делегации сторон возглавят генеральный секретарь ЕВС Хельга Шмид и заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В состав делегаций входят представители министерства иностранных дел Ирана, других ведомств иранской администрации, специальный представитель ЕС по правам человека Ставрос Ламбринидис, а также ответственные сотрудники ряда служб Европейской комиссии, включая генерального директора по сотрудничеству в области развития Стефано Мансервизи и генерального директора по энергетике Доминика Ристори.

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Тэги: ЕС, ИРАН, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]