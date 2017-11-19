Участники политдиалога высокого уровня ЕС-Иран обсудят в понедельник в Тегеране двусторонние и региональные проблемы

Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС) объявила в воскресенье о проведении в Тегеране 20 ноября третьего заседания политического диалога высокого уровня ЕС-Иран.

"Повестка дня будет включать весь спектр двусторонних и региональных вопросов", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В нем сообщается, что делегации сторон возглавят генеральный секретарь ЕВС Хельга Шмид и заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

В состав делегаций входят представители министерства иностранных дел Ирана, других ведомств иранской администрации, специальный представитель ЕС по правам человека Ставрос Ламбринидис, а также ответственные сотрудники ряда служб Европейской комиссии, включая генерального директора по сотрудничеству в области развития Стефано Мансервизи и генерального директора по энергетике Доминика Ристори.