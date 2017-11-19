Узбекистан посетят конгрессмены США

Делегация Конгресса США во главе с членом Палаты представителей Трентом Келли прибудет 21 ноября в Ташкент, сообщает в воскресенье пресс-служба МИД Узбекистана.
Как отмечается, в состав делегации входят конгрессмены, представляющие как республиканскую, так и демократическую партии.
"В рамках межпарламентских обменов группа конгрессменов проведет переговоры в Олий Мажлисе (парламенте) Узбекистана, а также встречи в правительстве, министерстве иностранных дел, посетит ряд объектов", - говорится в сообщении.
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