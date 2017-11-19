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Дальнее зарубежье 19.11.2017 17:40

Узбекистан посетят конгрессмены США

Делегация Конгресса США во главе с членом Палаты представителей Трентом Келли прибудет 21 ноября в Ташкент, сообщает в воскресенье пресс-служба МИД Узбекистана.

Как отмечается, в состав делегации входят конгрессмены, представляющие как республиканскую, так и демократическую партии.

"В рамках межпарламентских обменов группа конгрессменов проведет переговоры в Олий Мажлисе (парламенте) Узбекистана, а также встречи в правительстве, министерстве иностранных дел, посетит ряд объектов", - говорится в сообщении.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, КОНГРЕССМЕНЫ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]