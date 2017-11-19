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Дальнее зарубежье 19.11.2017 17:48

Главы МИД России, Турции и Ирана считают, что в Сирии созданы условия для политического решения конфликта - МИД РФ

Министры иностранных дел России, Турции и Ирана на состоявшейся в воскресенье в Анталье встрече пришли к выводу, что в Сирии настал момент для политического разрешения кризиса.

"Стороны констатировали снижение уровня насилия в Сирии, позволяющее сирийским сторонам осуществить переход от вооруженной конфронтации к политическому решению", - говорится в сообщении МИД РФ.

"Рассмотрены основные тенденции в развитии военно-политической обстановки в этой стране в контексте завершающегося разгрома очага международного терроризма и функционирования созданных в рамках Астанинского процесса зон деэскалации вооруженного конфликта", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи в Анталье, как отмечают в МИД РФ, главы МИД России - Сергей Лавров, Турции - Мевлют Чавушоглу и Ирана - Джавад Зариф "обсудили ход подготовки к созыву Конгресса сирийского национального диалога в г. Сочи".

"Была отмечена нацеленность этой инициативы на восстановление доверия между сирийцами и перевод урегулирования всех вопросов национальной повестки в плоскость инклюзивного межсирийского диалога с целью поиска и достижения компромиссов в интересах единой и сильной Сирии", - заявили в МИД РФ.

"Согласованы рекомендации по всем ключевым вопросам организации Конгресса сирийского национального диалога, которые будут доложены президентам России, Ирана и Турции в преддверии их встречи в Сочи 22 ноября", - отмечается в сообщении.

В МИД РФ также отметили, что С.Лавров, М.Чавушоглу и Дж.Зариф "высказались за энергичное продолжение совместных усилий в Астанинском формате, содействующих созданию условий для активизации межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]