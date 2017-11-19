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Дальнее зарубежье 19.11.2017 17:59

Саудовская Аравия могла бы внести вклад в установление мира в регионе, но добивается разрушения и смуты - Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил агентству ИРНА, что успехи астанинского процесса свидетельствуют о возможности при наличии политической воли нормализовать ситуацию на Ближнем Востоке.

"(Этот успех - ИФ) показывает нам: если другие региональные страны придут к решению о сотрудничестве, а не о реализации неверной политики, то возможно, будет достигнут успешный результат", - сказал Дж.Зариф после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анталье.

"К сожалению, такие страны как Саудовская Аравия, добиваются разрушения и смуты, и по этой самой причине, единственным результатом у них становятся разногласия. Если они изменят этот курс, они могут внести свой вклад в мир в регионе, а не способствует войне", - отметил он.

Ранее в воскресенье С.Лавров назвал очень полезной встречу с главами МИД Турции и Ирана.

"Работа была очень полезной, мы договорились по всем ключевым вопросам", - сказал С.Лавров по итогам встречи в Анталье.

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Тэги: ИРАН, МИД, РЕГИОН, СТАБИЛЬНОСТЬ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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